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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رد فعل فايلر بعد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:35 م
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قرر أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء الموسم الجاري.
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