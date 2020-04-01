كنيسة القديس أبسخيرون القليني بالمنيا تتفقد الأقباط بالقربان

قامت كنيسة الشهيد العظيم ابسخيرون القلينى بنزلة عبيد بالمنيا بعمل قربان بركة (بدون صلاة قداس)، وذلك تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقام القس أبانوب ناجح وامناء الخدمة بالكنيسة بتوزيعه على ابنائها وافتقادهم فى البيوت والأطمئنان عليهم.

وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.