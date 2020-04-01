وزيرة الثقافة: سنذيع حفلات نادرة لـ هدى سلطان فى الأوبرا
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:26 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزيرة اتخذت إجراءات سريعة لدعم جلوس المواطن في المنزل بلا ملل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e": "مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، تأتي تماشيا مع القرارات التي تمنع التجمعات وتفرض حظر التجوال".
وأشارت إلى أن الوزارة تبث يوميا 10 دقائق لأطباء في الطب الوقائي والطب النفسي من خلال المجلس الأعلى للثقافة، من أجل التوعية، كما قامت هيئة الكتاب برفع الكتب أونن لاين بصيغة بي دي إف، وأتاحت الوزارة زيارات للمتاحف بانوراما على الإنترنت.
وكشفت مفاجأة، وهو أن الأوبرا ستذيع حفلات نادرة لهدى سلطان ومحمد العزبي، وجدت في مكتبة الأوبرا، كما سيتم إعادة حفلة أم كلثوم بالهوليجرام، مرة ثانية يوم 7 أبريل، وسيتم تقديم عروض فرق أجنبية في الباليه، والاحتفال بليلة شم النسيم، وعرض مسرحيات للأطفال، مثل أليس في بلاد العجائب. شاهد
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e": "مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، تأتي تماشيا مع القرارات التي تمنع التجمعات وتفرض حظر التجوال".
وأشارت إلى أن الوزارة تبث يوميا 10 دقائق لأطباء في الطب الوقائي والطب النفسي من خلال المجلس الأعلى للثقافة، من أجل التوعية، كما قامت هيئة الكتاب برفع الكتب أونن لاين بصيغة بي دي إف، وأتاحت الوزارة زيارات للمتاحف بانوراما على الإنترنت.
وكشفت مفاجأة، وهو أن الأوبرا ستذيع حفلات نادرة لهدى سلطان ومحمد العزبي، وجدت في مكتبة الأوبرا، كما سيتم إعادة حفلة أم كلثوم بالهوليجرام، مرة ثانية يوم 7 أبريل، وسيتم تقديم عروض فرق أجنبية في الباليه، والاحتفال بليلة شم النسيم، وعرض مسرحيات للأطفال، مثل أليس في بلاد العجائب. شاهد