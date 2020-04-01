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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:21 م
جريدة الدستور
الدستور
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ننشر كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر. ففي لمسة إنسانية تجمع بين شركة "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، والشركة القابضة للكهرباء لرفع المعاناة عن المواطنين في كيفية الدفع في ظل الوقت القصير المحدد وذلك حفاظا على أرواحهم من التجمعات أيضا وفي السطور القادمة سنتعرف عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر


وتأتي خدمة الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء من المنزل من خلال الشركة القابضة (من هنا) https:www.eehc.gov.egeehcportal عبر خدمة الدفع FawryPay الملحقة بالموقع الإلكتروني للشركة، جاء ذلك من خلال التعاون بين شركة فوري والشركة القابضة للكهرباء اليوم.

وفي سياق منفصل، أتاحت "الكهرباء"، الخدمة الجديدة للمواطن، وفق بيان، الدخول علي الرابط وإدخال رقم الموبايل ثم القيام باختيار شركات الكهرباء المصرية التابع لها ويدخل رقم السداد الإلكتروني (رقم ثابت على كعب الإيصال)، لـ 9 شركات كهرباء على مستوي الجمهورية.

وعرف أحد مسئولي الشركة القابضة للكهرباء أن شركات الكهرباء الـ9 التي يستطيع المواطن دفع فواتير الكهرباء لها إلكترونيا من المنزل، هي:
كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر
كهرباء جنوب القاهرة
شمال القاهرة
مصر الوسطي
شمال الدلتا
جنوب الدلتا
القناة
مصر العليا
البحيرة
الإسكندرية

ليأتي ذلك بالدفع من خلال منصة "فوري" بقنواتها المختلفة، في خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتذليل طرق الدفع التى تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لفوري أن الهدف الأساسي للشركة توفير قنوات دفع مختلفة، بالإضافة لإمكانية الدفع من خلال موقع الشركة القابضة ببطاقات الائتمان، باختيار خدمة ""FawryPa"، كما يمكن الدفع من خلال أكثر من 15 محفظة محمول منها علي النحو التالي:-

عبر شبكة فودافون كاش
عبر شبكة أورنج كاش
عبر شبكة اتصالات كاش
عبر شبكة فون كاش من البنك الأهلي المصري
عبر شبكة محفظتي من بنك الإسكندرية
بي أموال من بنك مصر
عبر شبكة بنك بلوم
المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي
بنك كريدي أجريكول
بنك أبوظبي الوطني
عبر شبكة بنك عوده
فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان
عبر شبكة بنكQNB
بنك قناة السويس
عبر شبكة بنك (NBK ).

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وكذلك أيضا ماكينات الصراف الآلي للبنوك-أكثر من حوالي 10.000 ماكينة ATM- بالإضافة إلى أكثر من حوالي 141.000 منفذ تقبل الدفع باستخدام البطاقات البنكية.

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