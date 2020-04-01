إطلاق اسم الدكتور زقزوق على قاعة المحاضرات الرئيسية بمسجد النور

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمود حمدي زقزوق، على قاعة المحاضرات والتدريب الرئيسية بمسجد النور المعروفة بـ"قاعة الوزير"، وهي أكبر وأهم قاعة تدريب ومحاضرات بالمسجد تقديرًا لتاريخ معاليه في خدمة الدعوة.وقال وزير الأوقاف إن قرار تغيير اسم القاعة وإطلاق عليها اسم العالم الجليل دكتور زقزوق جاء تقديرًا لجهوده العلمية وجهوده في خدمة الدعوة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.