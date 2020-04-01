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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جيرة الله» يتكفل بـ2000 أسرة من العمالة غير المنتظمة بمنيا القمح

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:13 م
اللواء أشرف جيرة
اللواء أشرف جيرة الله،
عمرو الحلبي
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أعلن اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن تبرعه بالتكفل بـ 2000 أسرة من العمالة غير المنتظمة من أهالي قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك حتى انتهاء الأزمة.

وأكد «جيرة الله» في تصريحات صحفية، أن المبادرة التي أطلقها لدعم أسر العمالة غير المنتظمة، واجب على كل مصري يعيش على أرض الوطن، في الظروف التي تمر بها البلاد، من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: «كلنا كسبنا من البلد دي واتمتعنا في خيرها كتير في السنوات الماضية، وده الوقت المناسب اللي نقف بجوار مصرنا الحبيبة، ونساعد أهلنا وأشقاءنا من العمالة غير المنتظمة، بقرى مركز منيا القمح بالشرقية».

ودعا اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس حزب المؤتمر رجال الأعمال بمركز ومدينة منيا القمح للتبرع وتكفل العديد من أسر العمالة غير المنتظمة، حتى تمر تلك الأزمة على الشعب المصري بسلام، ونتغلب عليها.

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