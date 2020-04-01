الأنبا عمانوئيل يلقى عظة روحية لإيبارشية الأقصر الكاثوليك



وقررت الكنيسة الكاثوليكية، تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا". وقررت الكنيسة الكاثوليكية، تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا". شاهد

ألقى الأنبا عمانوئيل عياد مطران الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، مساء اليوم عظة روحية عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للإيبارشية.وبثت الإيبارشية عدة فقرات روحية للشباب تتضمن فقرات ترانيم وصلاة، وذلك في إطار حرصها على التواصل مع الشباب خلال فترة تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس.