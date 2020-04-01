جامعة جونز هوبكنز: عدد الإصابات بكورونا فى أمريكا تخطى 200 ألف

تخطت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عتبة 200 ألف إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعًا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأمريكية.وقالت الجامعة، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية إن حصيلة وفيات الفيروس بلغت 4،361 حالة في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس مع 203،608 إصابات مسجلة.وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها 1900 وفاة على الأقل، وفق حاكمها آندرو كومو.وفي محاولة للحد من التفشي المتنامي للوباء، طلب من أكثر من 8 أمريكيين من أصل 10 ملازمة منازلهم.ويعتبر البيت الأبيض أن الوباء سيؤدي إلى وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في حال التزم الأمريكيون بالإجراءات الحالية، مقابل ما بين 1.5 و2.2 مليون لو لم تتخذ هذه التدابير.