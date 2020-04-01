ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات، و3 سفن بضائع عامة بينما غادره 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.وذكر بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن شملت حركة الصادر من البضائع العامة 15110 أطنان من الفوسفات، و1400 طن مولاس و5863 طن سماد، و1283 طن رمل..كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2032 طن خشب زان، و9500 طن قمح، و8899 طن فول، و2300 طن زيت و9430 طن ذرة، و15969 طن حديد و464 طن مواسير و1600 طن أسمنت.‎وأوضح البيان أن حركة الصادر بلغت من الحاويات 242 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة؛ فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2160 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168360 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 147697 طنا.. وقد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2762 طن قمح، في حين غادره 993 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55642 من البضائع العامة منها 69 سيارة نقل محملة بـ 2950 طن قمح.