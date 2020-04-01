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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يواصل أعمال التطهير والتعقيم بقرى البحيرة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:55 م
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم
إسلام نصير
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قام حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة باستكمال مبادرة تعقيم وتطهير المنشآت والمؤسسات في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد، بناءً على توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل.

جاء ذلك بحضور وإشراف محمد سعد سلامة، أمين المحافظة، وأحمد حمودة أمين تنظيم المحافظة.

وقام الحزب بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور حسني عباسي، بتعقيم المنشآت الحكومية بزاوية غزال مثل مجلس القرية والسنترال ومكتب البريد ومكتب الضرائب ومكتبة الطفل أيضًا والوحدة الصحية وسط ترحيب كبير من الأهالي، بحضور عدد من أعضاء مكتب المحافظة منهم على حربي مساعد أمين التنظيم، والدكتور هادي الجندي مسئول سلامة الغذاء، وسعيد عبداللا مسئول الإعلام، محمد سلامة أمين الشباب".

كما ناشد مسئولو الحزب المواطنين بضرورة مواجهة فيروس كورونا، وفق الإرشادات العالمية والمُعلنة من جانب الحكومة؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

وقامت الحملة بتطهير أسوار المدارس والمعهد الديني ونقطة شرطة زاوية غزال والحماية المدنية ومباحث الكهرباء؛ نظرًا لتردد المواطنين عليها بكثرة يوميًا وكان في استقبال وفد الحزب كرم شبانة أمين مركز دمنهور.
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم
«المصريين الأحرار» يواصل أعمال التطهير والتعقيم بقرى البحيرة
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم
«المصريين الأحرار» يواصل أعمال التطهير والتعقيم بقرى البحيرة

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