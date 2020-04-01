مستثمرو نويبع تشيد بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا

أشاد المهندس سامي سليمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأكد "سليمان" في تصريح لـ"الدستور"، أن من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة هي مبادرة البنك المركزي لسداد رواتب العمال في القطاع السياحي، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، حفاظا على القطاع السياحي.وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة خفض أو إلغاء الضرائب العقارية المفروضة على الفنادق المتوقفة، وذلك لتخفيف العبء على مستثمري السياحة.