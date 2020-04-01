الإمارات تعفي المقيمين من الغرامات بسبب كورونا

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب في دبي، عن حزمة إجراءات استثنائية للتصدي لآثار فيروس كورونا، أعفت بها المقيمين من الغرامات لـ3 أشهر قابلة للتمديد.وقال مدير عام الإدارة اللواء محمد المري، إنه "سيتم إعفاء جميع حاملي تأشيرات الإقامة والزيارة من أي غرامات مالية خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد".وأضاف أن "الإدارة واجهت مشكلة تفشي فيروس كورونا منذ وقت مبكر، حيث إنها تمكنت من خلال الجهود الاستباقية، من حماية موظفي الصف الأمامي في كل مطارات دبي، والمنافذ البرية والبحرية، وعلى مستوى الدولة من الإصابة بالفيروس"، مؤكدا أن "موظفي الصف الأمامي في كل المنافذ خالون من الفيروس بعد فحصهم".وأوضح أن "الإعفاء سيشمل الجميع من غرامات تجاوز مدة الزيارة أو الإقامة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بدءا من أول مارس، بمن فيهم من تنتهي إقاماتهم وهم خارج الدولة".وشدد المري، على أن الإدارة تتعاون مع كل الجهات على مستوى الدولة، وأن "الجميع بفضل الإجراءات المتبعة في مأمن، طالما التزم الجميع بتنبيهات الجهات المعنية".