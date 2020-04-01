168 مليون جنيه.. حصيلة رسوم ميناء الأدبية خلال شهر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبدالله مدير مجمع الوارد خلال شهر مارس 2020، عن مشمول 347 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 12 مليونا و33 ألفا و409 جنيهات، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 132 مليونا و331 ألفا و825 جنيها، كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة (أرباح تجارية وصناعية) مبلغ 23 مليونا و931 ألفا و472 جنيها.وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر مارس 2020 حوالى 168 مليونا و296 ألفا و705 جنيهات، كما قامت إدارة الصادر بإتمام تصدير 76 شهادة جمركية صادر نهائى، وتم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة مبلغ مليون و443 ألفا و682 جنيها.