أحد علماء الأوقاف: محتكرو السلع لن يفوزوا بدعوات النبى (فيديو)

قال أحمد علوان، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن محتكري السلع ومن قاموا برفع أسعار السلع والمستلزمات في ظل الظروف الحالية التي تعيش بها الدولة لن يفوزا بدعوات النبي، مؤكدًا أن من رحم الناس ويتعامل معهم برفق هؤلاء هم من سيفوزون بدعوات النبي.وأضاف علوان، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن مواطنة بمنطقة الخصوص اشتكت أن أحد المخابز يقوم ببيع الخبز لها بنصف جنيه، رغم أن سعره 5 قروش، كما لا يقوم صاحب المخبز بضرب البون الخاص بالتموين، موجها شكوى على الهواء للبحث في الأمر وأن يكون صاحب المخبز عبرة لغيره.وأردف: "علينا أن نتعلم من قصة النملة مع النبي سليمان، حيث دعت جميع النمل إلى الدخول إلى مساكنهم حتى لا يحطمنهم الجيش"، مضيفًا: "نملة واحدة أنجت النمل كله بعد ما سمعوا الكلام".وأشاد "علوان"، بدعوة الدولة للمواطنين بالجلوس في المنازل من أجل مواجهة فيروس كورونا، وصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.وأوضح أن التعاون هو ما سينجي الجميع من الأزمة الحالية، داعيًا إلى المحافظة على الصلوات الخمس والنوافل وصلاة الضحى وقراءة القرآن الكريم وتعليم الأطفال القرآن والسمر مع الأهل.