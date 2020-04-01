الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الانتقال السياسي في السودان

أكد جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بدعم الانتقال السياسي المدني، الذي يحتاج إلى الاستمرار على الرغم من أزمة فيروس كورونا.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان - في بيان اليوم الأربعاء: إن بوريل تحدث هاتفيا مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، وذلك بعد شهر واحد من زيارة المسئول الأوروبي للسودان.وأعرب جوزيف بوريل عن ارتياحه، لأن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، في حالة جيدة بعد محاولة الهجوم التي تعرض لها الشهر الماضي.