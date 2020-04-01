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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:23 م
حملة لتطهير وتعقيم
حملة لتطهير وتعقيم
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فى إطار الحملة الشاملة التى تقوم بها مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين، والمستمرة لليوم العاشر على التوالى لتعقيم وتطهير شوارع وميادين ومنازل ومؤسسات ومساجد وكنائس ومكاتب بريد جنوب الجيزة، حماية لصحة المواطنين ومكافحة لانتشار فيروس كورونا، قامت فرق العمل التابعة لمكاتب خدمة المواطنين، اليوم، بتعقيم وتطهير مستشفى أم المصريين بالجيزة.

وقامت الحملة بالتنسيق مع إدارة المستشفى برش المطهرات بكافة أجزاء وأقسام المستشفى وكافة المبانى الملحقة بها والمناطق المحيطة بها، مساهمة فى حماية الفريق الطبى القائم عليها وحماية المترددين عليها من أبناء محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة.

ووجهت فرق العمل التابعة لمكاتب النائب محمد أبو العينين الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى القائم عليها جيش مصر الأبيض، تقديرا لجهودهم الكبيرة فى الدفاع عن صحة المصريين باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة وباء كورونا.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبو العينين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والمستمرة لليوم العاشر على التوالى، والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل، ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس ومكاتب البريد، بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)
«أبو العينين» ينظم حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أم المصريين بالجيزة (صور)

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