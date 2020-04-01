البابا تواضروس: الصبر صورة وصفة وضرورة اجتماعية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الصبر صورة وصفة وحياة وضرورة اجتماعية لحياة الإنسان، مضيفًا أنه عندما يتعرض الفرد لمواقف كثيرة ومتاعب فالصبر هو الإجابة، وهو ترجمة لمعنى الإيمان أن الله هو ضابط الكل وهو سيد التاريخ وضابط الزمن.وتابع خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم عبر البث المباشر دون حضور من الشعب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قائلًا: "الإنسان ليس بيده شيء يفعله للأحداث التي تحدث، صبر في أحداث المرض، صبر على العلاج، الصبر هو وقت الانتظار.ووقت الانتظار كيف يكون؟ نرى مريضا ينتظر في عيادة طبيب ولكنه لا يصبر يسأل باستمرار عن دوره.. يقول لنا السيد المسيح "من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص".وأضاف قائلًا: "من مفاهيم الصبر هي صبر على الآخرين بطول اناة "صبر مرتبط باحتمال" مضيفًا: "بصبركم اقتنوا أنفسكم ومن يصبر على الآخر ويكسب سلامه يجسد المعني الحقيقي للمحبة".وأوضح البابا قائلًا: "كل البشر يتعرضون لمواقف تحتاج للصبر وهذا يحتاج الإنسان أن يمتلك فضيلة الصبر، وهو مرتبط بالإيمان وهنا نعرف أن الضيقة تنشئ صبر وتعطي الإنسان فضيلة التذكية وهي التي تمنحه رجاء".