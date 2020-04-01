الجزائر توسع الحظر المنزلي الجزئي ليشمل 4 ولايات جديدة

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، توسيع الحجر المنزلي الجزئي ليشمل 4 ولايات جديدة، إضافة للعشر ولايات المطبق بها حاليا.وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم، إن إجراء الحجر الجزئي سيشمل ولايات بجاية زبرج بوعريريج (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال) ومستغانم (شمال غرب)، من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا؛ على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من غد الخميس.وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضي، حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأصدر عبدالعزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري يوم الجمعة الماضي، مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي: باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأشار البيان إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر تمديد إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات ومؤسسات التدريب، بالإضافة إلى استمرار تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلي المطبق على ولاية البليدة، والحجر الجزئي بولايات الجزائر العاصمة وباتنة وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة والمدية ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.وقال البيان: إنه تقرر استمرار غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، ووقف وسائل نقل المسافرين، ووقف المنافسات والأنشطة الرياضية.وجددت الحكومة الجزائرية دعوتها للمواطنين، للتحلي باليقظة والامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، على النحو الذي أوصت به السلطة الصحية، مؤكدة أنه اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان الأمن الصحي والتموين المنتظم للمواطنين، فضلا عن المساعدة اللازمة للأسر والأشخاص المتضررين من التدابير المتخذة.