برلمانى: صرف 4 مليارات جنيه للمقاولين يسرّع عملية التنمية

أشاد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بقرار الحكومة صرف 3.8 مليار جنيه مستحقات للمُقاولين؛ لسداد رواتب العمال قائلًا إنه قرار حيوي في ظروف صعبة للحفاظ على حالة النشاط والتنمية في مختلف مشاريع التعمير والبناء على أرض مصر.قال إسماعيل، في بيان الأربعاء، إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرصًا للعمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، كما أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل خلال هذه الفترة الصعبة.أضاف نائب بولاق أن معدلات الإنجاز في مشاريع البنية التحتية والعقارية في البلاد تسير بنجاح كبير ولا بدّ من الحفاظ على هذه الوتيرة.