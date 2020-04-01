مواد غذائية بالمجان للعمالة غير المنتظمة بالسويس

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، تنفيذ مبادرة "دايمًا معاك"، بتوزيع المواد الغذائية بالمجان على المرأة المعيلة، والأسر الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية المحاسب أحمد خشانة.وقامت أمانة قسم فيصل بتوزيع المواد الغذائية والتموينية والخضروات على الأسر الأكثر احتياجًا تزامنا مع الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.من ناحيته، قال المحاسب أحمد خشانة، إن المبادرة التى أطلقتها أمانة الحزب بالسويس، ستستمر لمدة 5 أيام، مؤكدًا أن مبادرة "دايمًا معاك"، تستهدف الوصول لكل الأسر، بمختلف أحياء السويس الخمسة.وأكد «خشانة» المضي قدما في تنظيم تلك المبادرات المجتمعية، والتي تهدف لتوفير احتياجات المواطنين بالمجان، فى مثل تلك الظروف.يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة".