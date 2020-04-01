بإجراء ربع مليون اختبار كورونا.. إشادة دولية بالإمارات في مواجهة الفيروس





عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير بالفيديو يرصد خريطة مواجهة فيروس كورونا في الإمارات.





ورصد التقرير، إجراء الإمارات نحو ربع مليون اختبار لكورونا على المواطنين والمقيمين، لتصبح الأولى على مستوى العالم من حيث نسبة إجراء اختبارات كورونا على السكان إلى إجمالي سكان الدولة التي تم إجراؤها لكل مليون شخص.





وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن إنشاء أضخم مختبر على مستوى العالم خارج الصين لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأطلقت البرنامج الوطني "وقاية" كمنصة افتراضية تضم جميع المستجدات والقرارات للباحثين عن أي معلومات وإرشادات صحية أما خارجيا فلم تستثن مساعدات الإمارات أحدا حيث عبرت الدول المختلفة عن شكرها دولة الإمارات لمساعدتها في مجابهة كورونا وأشادت منظمة الصحة العالمية بجهودها العالمية لمكافحة الوباء.