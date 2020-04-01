محافظ أسيوط يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، وشدد على تنفيذ القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا، خصوصًا وأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لأنها قرارات احترازية لينجي الله مصر من هذا البلاء.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تابع الموقف من توفير كافة المستلزمات والسلع، كما ناقش كل محافظ فيما يتعلق بمحافظته.وأعرب عن شكره للأجهزة التنفيذية في وزارات الصحة والشرطة والتموين، بعد ضبط أماكن غير مرخصة تقوم بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وأوضح أن المحافظة ضبطت اليوم كمامات وجوانتيات ومطهرات غير صالحة، مناشدًا كل من له ضمير أن يلتزم لأن هناك قانونا سيُطبق بكل حسم، لافتًا إلى أن الوضع في المحافظة مُطمئن.وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصل به صباح اليوم للتأكد من توافر السلع، معربًا عن شكره لجميع منظمات المجتمع المدني لمبادراتهم، والتي تنم عن عظمة الشعب المصري، حيث تلقى اليوم اتصالات من مواطنين أعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدات للمحتاجين.