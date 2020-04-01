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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ملوي تطلق الاجتماع العام للسيدات عبر البث المباشر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:37 م
إيبارشية ملوى
إيبارشية ملوى
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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أطلقت إيبارشية ملوى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاجتماع العام للسيدات بالإيبارشية دون حضور، عبر خدمة البث المباشر بالصفحة الرسمية للإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وألقي القس فام القمص يعقوب عظة روحية مساء اليوم وذلك في إطار الدعم الروحي لجميع الفئات العمرية بالإيبارشية خلال فترة تعليق الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا».

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