إيبارشية ملوي تطلق الاجتماع العام للسيدات عبر البث المباشر

وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا».





أطلقت إيبارشية ملوى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاجتماع العام للسيدات بالإيبارشية دون حضور، عبر خدمة البث المباشر بالصفحة الرسمية للإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعي.وألقي القس فام القمص يعقوب عظة روحية مساء اليوم وذلك في إطار الدعم الروحي لجميع الفئات العمرية بالإيبارشية خلال فترة تعليق الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.