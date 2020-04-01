رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:35 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
طباعة
نظمت أمانة حزب المصريين بالمنوفية، حملة رش وتعقيم وتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق والشوارع والمحال التجارية بمدينة شبين الكوم.

وقام الحزب بالمحافظة برش وتعقيم وتطهير عمارات مساكن الأوقاف وعمارات مساكن المصانع بشارع نادي العزل، ومكتب بريد شبين الكوم، ومحال شبين الكوم، ومحال تجارية، ومساجد شارع العزل، لتوعية المواطنين من خطر فيروس كورونا.

ودشن حزب المصريين بالمنوفية، غرفة عمليات بالأمانة العامة للحزب بالمحافظة منذ بداية الأزمة، لدراسة الموقف جيدًا وتوزيع إرشادات توعوية عن فيروس كورونا على المواطنين بالمنازل والأسواق والمساجد والشوارع.

وناشدت أمانة الحزب بالمنوفية، جميع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية الالتزام بتعليمات الحكومة فيما يخص مواجهة هذا الفيروس، معربة عن ثقتها في وعي المواطنين وتكاتف كل شرائح المجتمع لعبور هذه الأزمة بسلام، مؤكدة أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للأحزاب السياسية في عمل التوعية اللازمة والتواصل مع الشارع حيال تلك الأزمات.

تأتي هذه الحملة في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين، في ظل أزمة وباء «كوفيد-19» والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم، بلا هوادة وتسبب في حالة شلل تام لمعظم دول العالم، خاصة إيطاليا.

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

22 متعافيًا من كورونا بمستشفى العجمى

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

روسيا: نختبر 8 أدوية لعلاج فيروس كورونا

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. جمعية أدباء مصر تطلق مسابقة للشعر

«الأعلى للثقافة» يعلن برنامج فعاليات «اقرأ معانا»

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا