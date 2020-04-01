«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

نظمت أمانة حزب المصريين بالمنوفية، حملة رش وتعقيم وتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق والشوارع والمحال التجارية بمدينة شبين الكوم.وقام الحزب بالمحافظة برش وتعقيم وتطهير عمارات مساكن الأوقاف وعمارات مساكن المصانع بشارع نادي العزل، ومكتب بريد شبين الكوم، ومحال شبين الكوم، ومحال تجارية، ومساجد شارع العزل، لتوعية المواطنين من خطر فيروس كورونا.ودشن حزب المصريين بالمنوفية، غرفة عمليات بالأمانة العامة للحزب بالمحافظة منذ بداية الأزمة، لدراسة الموقف جيدًا وتوزيع إرشادات توعوية عن فيروس كورونا على المواطنين بالمنازل والأسواق والمساجد والشوارع.وناشدت أمانة الحزب بالمنوفية، جميع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية الالتزام بتعليمات الحكومة فيما يخص مواجهة هذا الفيروس، معربة عن ثقتها في وعي المواطنين وتكاتف كل شرائح المجتمع لعبور هذه الأزمة بسلام، مؤكدة أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للأحزاب السياسية في عمل التوعية اللازمة والتواصل مع الشارع حيال تلك الأزمات.تأتي هذه الحملة في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين، في ظل أزمة وباء «كوفيد-19» والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم، بلا هوادة وتسبب في حالة شلل تام لمعظم دول العالم، خاصة إيطاليا.