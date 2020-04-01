البحوث الإسلامية ينشر كتب المفكر الإسلامي «زقزوق» إلكترونيًا

ينشر مجمع البحوث الإسلامية عبر موقعه الإلكتروني على بوابة الأزهر الإلكترونية، مجموعة من كتب المفكر الإسلامي الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، والتي نُشرت ضمن السلسلة العلمية للمجمع، حيث يبدأ النشر بكتاب الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.وقال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن نشر تلك الكتب يستهدف إبراز الجهود العلمية للمفكر الإسلامي الراحل د.حمدي زقزوق، حيث يتناول الكتاب مدخلا تاريخيا حول نشأة الاستشراق وتطوره، والربط بين الاستشراق والاستعمار، ثم ينتقل إلى الحديث عن موقف المستشرقين من الإسلام مع عرض لأعمالهم وأهدافهم وبيان منهجهم.كما يتناول الكتاب نماذج من آراء المستشرقين حول الإسلام ككل وبعض قضاياه كالقرآن، والسنة النبوية، والشريعة الإسلامية، والفلسفة الإسلامية، ويختم ببيان الموقف من الاستشراق، والتأكيد على متطلبات الصراع الفكري.وعُرف رحمه الله بنبوغه منذ الصغر، وحاز المراكز الأولى في مراحله التعليمية حتى حصل على شهادة الليسانس عام ١٩٥٩م، ثم سافر إلى ألمانيا والتحق بعدد من كبريات جامعاتها وحصل على الدكتوراة منها، كما عين عميدا لكلية أصول الدين بالقاهرة، وشغل منصب وزير الأوقاف المصرية لمدة خمسة عشر عاما.كما عني رحمه الله بالجانب العلمي، فأنجز عدة مشروعات علمية كبرى أثناء توليه وزارة الأوقاف، وصدرت في عهده عدة موسوعات متخصصة، وعمل على نشر الوعي العلمي والفهم السديد للإسلام، وألف العديد من المؤلفات المتخصصة التي تخدم طلاب العلم في شتى بقاع العالم.