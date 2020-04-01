عامل يقتل صاحب محل مارس الرذيلة مع زوجته في البساتين

شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل صاحب محل ضبطه فى أحضان زوجته بمنطقة مزرعة البط.تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط في البساتين.على الفور، انتقل المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون المباحث والنقيب محمد عطية، معاون الضبط وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده فى أحضان زوجته، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.