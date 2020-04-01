اتحاد الصناعات: نتخذ كل الإجراءات الاحترازية لعدم توقف الإنتاج

أكد اتحاد الصناعات المصرية أن جميع المصانع قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العمال، وذلك من خلال تقليل أعداد العمال وتعقيم بعض المصانع.وأضاف خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن جميع المصانع تعمل لعدم تقليل أو توقف الإنتاج، مؤكدًا أنه منذ إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أعداد العمال بالمصانع وتم بالفعل التخفيض ودفع الرواتب كاملة للعمال.وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد عقدوا اجتماعهم عبر الفيديو كونفرانس، وإلغاء كل التعاملات والاجتماعات المباشرة مع الأعضاء لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.