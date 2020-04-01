«أوقاف أسوان» تخصص 350 ألف جنيه لـ 700 أسرة متضررة

قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في تقديم الخدمات للمجتمع، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية في أوقات الأزمات، خصصت مديرية الأوقاف، مبلغ 350 ألف جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس «كورونا» المستجد.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه سيتم توزيع هذه المبالغ على عدد 700 أسرة على مستوى محافظة أسوان، بواقع 500 جنيه.وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان، واصلت مجهوداتها المكثفة في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بعمل مسح حراري للوافدين من القطارات بمحطة السكة الحديدية، وتعقيم وتطهير المحطة وأماكن حجز التذاكر والأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين.