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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«خالدة للبترول» تكتشف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:27 م
آبار
آبار
سيد ابراهيم
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منذ أن أعلنت وزارة الصحة فى 15 مارس الماضى انتهاء فترة الحجر الصحي للعاملين بشركة خالدة للبترول، بعد أن أثبتت نتائج تحاليل فيروس كورونا أنها سلبية على خلفية اكتشاف إصابة خبير كندي بالشركة بالفيروس، فى أكبر حجر صحى تم فى مصر لـ 2500 عامل داخل الحقول بالصحراء، واصل العاملون الليل بالنهار حسب جدول الحظر فى ملحمة وطنية لإثبات قدرة قطاع البترول على التحدى ومواجهة الأزمات من خلال متابعة مستمرة من القيادات وعلى رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمعاونة المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، وبإشراف المهندس سمير عبادى رئيس مجلس إدارة خالدة؛ حيث استطاع العاملين بحقول السلام خلال فترة زمنية قصيرة إضافة 3 آبار نفطية جديدة على خريطة الانتاج، من خلال المجهودات التى تتم حالياً بالحقول من جميع العاملين تحت إدارة المهندس سعيد عبدالمنعم مدير العمليات.


وكشف مصدر مسئول بشركة «خالدة للبترول»، أن الشركة اكتشفت 3 آبار جديدة من حقول السلام بالصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يومي بلغ نحو 5000 برميل، مضيفًا أنه يتم العمل أيضًا على تنمية الآبار الموجودة بالحقول للحفاظ على معدل الإنتاج من التناقص.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الآبار الجديدة التى تم وضعها على الإنتاج هى "Kadesh3 - Hayat73 - S_01 Imhotep"، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالحقول يواصلون العمل على زيادة الإنتاج فى تحدٍ واضح لكل الظروف التى تمر بها البلاد.

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