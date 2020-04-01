نشأت الديهي: أصحاب المعاشات يعيشون عصرهم الذهبي الآن

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، عددا من صور صرف المعاشات بمكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمين، مشيدًا بالتنظيم وإجراءات التباعد بين المواطنين لمنع التكدس وانتشار فيروس كورونا، قائلًا: "هكذا تتعامل الدولة مع أصحاب المعاشات".وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تستطيع وتقدر، موجهًا التحية للبريد المصري والإجراءات الحكومية المصرية.وتابع، أن هذه انسانية تليق بأصحاب المعاشات، وتليق بالدولة التي تحاول رفع العبء عن المواطنين وتقدم لهم خدمات جيدة، معقبًا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهاجمون الدولة: "مكاتب البريد دي أنضف من بيوتكم"، وناشدهم نقل هذه الصور وعدم تسويق آمال كاذبة لإحباط المواطنين من خلال بث الشائعات، ونشر صور كاذبة لفضائية "الجزيرة" القطرية.ونوه، بأن عدد أصحاب المعاشات 10 ملايين و88 ألف مواطن مصري، يتقاضون 35 مليار جنيه، وعندما يُضاف لها التأمين الصحي والعلاج، تصبح فاتورة أصحاب المعاشات في مصر 50 مليار جنيه، ولكن الدولة انتصرت لأبنائها من أصحاب المعاشات، مشددًا على أن أصحاب المعاشات يعيشون عصرهم الذهبي الآن، وهناك ثورة تصحيحية لأصحاب المعاشات، وأصبحت أموال أصحاب المعاشات خطًا أحمر، وتم إنشاء صندوق مستقل لأموال المعاشات.