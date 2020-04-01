«وول ستريت جورنال»: ترامب قد يقدم مساعدة لشركات النفط

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الاجتماع بالمسئولين التنفيذيين لشركات النفط يوم الجمعة، لبحث تقديم مساعدة محتملة للقطاع.وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سينعقد في البيت الأبيض وسيحضره ممثلون عن إكسون موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم.