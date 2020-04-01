نائبة تقترح تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية

تقدمت النائبة البرلمانية، مي محمود، باقتراح إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.وجاء نص الاقتراح كالتالي:معالي الدكتور علي عبد العال.. رئيس مجلس النواب الموقرتحية طيبة وبعد،،،استنادًا إلى حكم المادة (133) من الدستور، ونص المادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه اقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، فنظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم كله، ومن نهج استراتيجية وزارة الشباب والرياضة باستهداف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.أرجو من سيادتكم رفع الأمر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، لتوفير الحجر الصحي للعائدين من الخارج بالفنادق والمدن الشبابية والرياضية بمدينة شرم الشيخ والغردقة ومطروح بدلًا من الفنادق بالتكاليف الباهظة لتخفيف العبء على المواطنين في حالة دفع ثمن الإقامة للعائدين من الخارج، بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الصحية المتبعة في الحجر الصحي بالمستشفيات؛ نظرًا لخطورة الفيروس التي تكمن في سرعة انتشاره ومكافحة العدوى لحصر الفيروس والقضاء عليه.