تداول 12 سفينة بميناء دمياط اليوم

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 15110 طن فوسفات و1400 طن مولاس و5863 طن سماد و1283 طن رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2032 طن خشب زان و9500 طن قمح، و8899 طن فول و2300 طن زيت و9430 طن ذرة و15969 طن حديد و464 طن مواسير و1600 طن أسمنت.‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2160 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168360 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 147697 طنا.وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2762 طن قمح، في حين غادر عدد 993 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55642 من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 2950 طن قمح.