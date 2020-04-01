الأنبا موسى: الله هو طبيب أنفسنا وأجسادنا

قال الأنبا موسى أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب، إن الآيات الكتابية بالإنجيل هي سند وشفاء لنا في كل أمراضنا الجسدية والنفسية والروحية.وأضاف موسى، خلال رسالته التي ينشرها يوميًا عبر الصفحة الرسمية لأسقفية الشباب:"الله هو طبيب أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ونسأله أن يحافظ عليكم من كل شر".وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا».