«الصحة العالمية»: سنصل إلى مليون مصاب و50 ألف وفاة بكورونا قريبًا

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد ضاعف الوفيات خلال أسبوع.وأعرب تيدروس أدهانوم غبريسيس، مدير منظمة الصحة العالمية في بيان له عن قلقها من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وذلك وفق قناة "العربية".وحذرت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيصل قريبا لمليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا و50 ألف وفاة.وقال مدير الصحة العالمية، إن هناك أكثر من 200 متطوع ونحو 74 دولة شاركوا في اختبارات للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشددا على أن دول الشرق الأوسط تفعل كل ما بوسعها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وأن المنظمة تتعاون معها عن كثب.