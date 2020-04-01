رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: سنصل إلى مليون مصاب و50 ألف وفاة بكورونا قريبًا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:10 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
محمد عمر
طباعة
أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد ضاعف الوفيات خلال أسبوع.

وأعرب تيدروس أدهانوم غبريسيس، مدير منظمة الصحة العالمية في بيان له عن قلقها من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وذلك وفق قناة "العربية".

وحذرت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيصل قريبا لمليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا و50 ألف وفاة.

وقال مدير الصحة العالمية، إن هناك أكثر من 200 متطوع ونحو 74 دولة شاركوا في اختبارات للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشددا على أن دول الشرق الأوسط تفعل كل ما بوسعها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وأن المنظمة تتعاون معها عن كثب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

روسيا: نختبر 8 أدوية لعلاج فيروس كورونا

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن برنامج فعاليات «اقرأ معانا»

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب