«تمموا الخلاص».. القمص داود لمعي يطلق سلسلة عظات عبر البث المباشر
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:04 م
تريزة شنودة_مونيكا جرجسطباعة
أطلق القمص داود لمعي، راعي كنيسة القديس مار مرقس كليوباترا، أولى حلقات سلسلة جديدة من العظات الروحية، عبر خدمة البث المباشر بالصفحة الرسمية للكنيسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتحمل سلسلة العظات الروحية عنوان «تمموا الخلاص»، في إطار حرصه مع أقباط الكنيسة عقب تعليق الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا». شاهد
وتحمل سلسلة العظات الروحية عنوان «تمموا الخلاص»، في إطار حرصه مع أقباط الكنيسة عقب تعليق الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا». شاهد