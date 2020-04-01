فى سطور.. من هو فيلسوف الأزهر «زقزوق» عضو هيئة كبار العلماء؟





إضافة إلى كثير من الكتب الفلسفية والإسلامية والكثير من الأبحاث وأوراق العمل، وقد ترجمت كتبه إلى كثير من اللغات الأجنية.



ولد الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق بقرية الضهرية مركز شربين محافظة الدقهلية في شعبان 1352هـ، 1933 م، وتدرج منذ نعومة أظفاره في التعليم الأزهري حتى حصل على أعلى الدرجات العلمية.



حصل المغفور له بإذن الله على الشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية عام 1960م .



حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من ميونخ بألمانيا عام 1968م، وكان موضوعها المنهج الفلسفي عند الغزالي وديكارت دراسة مقارنة.



وفي مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي الذي عقد في فبراير الماضي كرم السيد رئيس الجمهورية الفقيد الراحل لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي.



بدأ الفقيد الراحل حياته العملية مدرسا للفلسفة بكلية أصول الدين، وترقى في مناصب جامعية عديدة حتى اختير وزيرا للأوقاف عام 1996م واستمر يدير الوزارة باقتدار حتى عام 2011م لمدة 15 عاما كاملة.



كما شغل العديد من المناصب، وظل مع هذه المسئوليات بعلمه وقلمه مفكرًا وفقيهًا ومتكلمًا وفيلسوفًا.



والهيئة إذ تعرب عن حزنها وألمها لرحيل المفكر الكبير، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى العالم الإسلامي وكل العلماء والباحثين وطلاب العلم، ولأسرة الراحل، مع الدعاء الخالص أن يتغمد الله تعالى الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

نعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا.وتؤكد الأمانة العامة أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي ظل يطوف بها حول الوجه الحضاري للإسلام، وتجديد الفكر الإسلامي، وتخليص الدين مما علق به من شوائب، وما وجه إليه من شبهات.ومن أهم مؤلفات الفقيد:الإسلام وقضايا العصر، حقائق الإسلام في مواجهة حملات التشكيك، مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر، الحضارة فريضة إسلامية.