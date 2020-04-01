انتشال 4 جثث هجرة غير شرعية فى مطروح

قال مصدر مسئول في مديرية الصحة بمطروح، إنه ورد بلاغ بوجود 4 جثث هجرة غير شرعية على شواطئ مدينتي السلوم وبراني.وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور" أنه تم انتشال الجثث من مياه البحر ومعاينتها، وجار نقلها إلى ثلاجة الموتي بمستشفي مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.وتابع: أنه تم انتشال جثتين من شاطئ قرية بقبق التابعة لمدينة السلوم، وجثة من شاطئ بمدينة السلوم، وأخري من أحد الشواطئ بين قرية بقبق ومدينة سيدي براني.