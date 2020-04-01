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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال 4 جثث هجرة غير شرعية فى مطروح

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:57 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال مصدر مسئول في مديرية الصحة بمطروح، إنه ورد بلاغ بوجود 4 جثث هجرة غير شرعية على شواطئ مدينتي السلوم وبراني.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور" أنه تم انتشال الجثث من مياه البحر ومعاينتها، وجار نقلها إلى ثلاجة الموتي بمستشفي مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وتابع: أنه تم انتشال جثتين من شاطئ قرية بقبق التابعة لمدينة السلوم، وجثة من شاطئ بمدينة السلوم، وأخري من أحد الشواطئ بين قرية بقبق ومدينة سيدي براني.

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