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سياسي

«صوت الشعب» يتكفل بـ100 أسرة بالمنيا ويصرف الأدوية مجانًا للعمالة المؤقتة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:32 م
الدكتور حسني صادق
الدكتور حسني صادق
إسلام نصير
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أعلن الدكتور حسني صادق، أمين إعلام حزب صوت الشعب وعضو الهيئة العليا، أن الحزب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي تكفل بـ100 أسرة من البسطاء من محافظة المنيا، حيث تم توزيع سلع غذائية مختلفة ومبالغ مالية وأدوات منزلية بإشراف إيهاب رياض، أمين عام الحزب بالمحافظة، حرصا من الحزب على تخفيف الأعباء عن البسطاء ومحدودي الدخل.

وأضاف الدكتور حسني صادق، في بيان للحزب اليوم، أن أمانة بني سويف بإشراف سيد الأمين أمين عام الحزب بالمحافظة قاموا بحملات توعية في مراكز وقرى المحافظة، شملت توزيع أكثر من ألف زجاجة كحول مجانا على المواطنين وخاصة عمال النظافة، بالإضافة إلى صرف الأدوية للأمراض المزمنة من أصحاب العمالة المؤقتة، حيث يتسلم الحزب الروشتات صباحًا من الأهالي لصرف العلاج مجانًا وإجراء التحاليل الطبية من خلال لجنة إدارة الأزمات والكوارث برئاسة أمين المحافظة، وتضم الدكتور علاء سعيد الأمين المساعد، والدكتور أحمد خلف أمين لجنة الصحة، والدكتور ريهام أبوالدهب أمين التنظيم، وأحمد قناوي أمين الشباب، ومحمد حسين أمين أمانة التدريب والتثقيف.

وأضاف أمين الإعلام أن هذه المبادرات تأتي في إطار الحملة الوطنية الشعبية التي أطلقها الحزب تحت شعار "من الباب للباب.. خليك في البيت واحنا معاك" والتي يتبناها المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس الحزب، ويشدد على تنفيذها في جميع الأمانات في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة للحزب في الشارع وحرص قياداته على دعم ومساندة المواطنين والدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله.

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