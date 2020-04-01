الكويت: تكليف وزير التعليم بإتاحة فرصة استكمال الدراسة أون لاين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قرارا بتكليف وزير التربية وزير التعليم العالي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لمتابعة العام الدراسي؛ من خلال (التعليم عن بُعد) بصورة اختيارية.وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - في مؤتمر عقده، عقب جلسة مجلس الوزراء الكويتي، والتي عقدت مساء اليوم الأربعاء، بقصر السيف، برئاسة الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح: إن مجلس الوزراء اتخذ قراره، بناء على رغبة أولياء الأمور، ومن يتعهد بهذا الشأن، على أن تضع وزارة التربية القواعد والضوابط المنظمة لذلك.وأضاف، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا، إغلاق كل أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع السيارات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وتابع المزرم أنه تقرر أيضا تكليف وزارة الشئون الاجتماعية، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، للاستغناء عن المتطوعين بالجمعيات، تجنبا لإصابتهم بالعدوى، والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى، بالإضافة إلى الاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية.وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا التنسيق مع كل من وزارة التربية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ لتوفير موقعين لتسكين العمالة بالجمعيات في كل منطقة، أحدهما للذكور والآخر للإناث؛ بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة، لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين، الذين يقيمون معهم في تجمعات سكنية كبيرة.