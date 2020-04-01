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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إيطاليا عن «الأوروبي»: إذا كنا اتحادا فإنّه وقت إثبات ذلك

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:14 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ألمانيا الأربعاء، إلى ضمان تضامن أوروبي واسع من أجل تجاوز ما وصفه بـ"تسونامي" ناجم عن تفشي وباء كوفيد-19.

وقال كونتي في مقال سينشر الخميس في أسبوعية "دي تسايت" الألمانية: إذا كنا اتحادا، فإنّه وقت إثبات ذلك.

وتابع، نحتاج إلى استراتيجية للنهوض الاقتصادي، يتعيّن على كل الدول الأوروبية الآن المساهمة، من دون استثناء.

وأضاف، ينبغي أن ينعكس التضامن (بين الدول الأوروبية) في خطة مشتركة تضمن، عبر شفافية ودقة كل المشاركين، ألا نصل إلى اتحاد غير متماسك.

وتعد إيطاليا وإسبانيا الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، وترغبان في أن يأتي الاتحاد الأوروبي، بدعم مالي كبير من أجل تجاوز التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

وتطالبان، بتأييد فرنسي، بتقاسم ديون دول منطقة اليورو، وفق آلية قد تتخذ شكل استصدار سندات تسمى "كورونا بوندز"، الأمر الذي ترفضه دول الشمال الأوروبي على غرار ألمانيا وهولندا.

وقال كونتي في المقال: علينا درس الأدوات التي تلائم هذا الوضع غير المسبوق، من دون انحياز ونقض مسبق"، مضيفا "الهدف أن نخرج جميعا من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، أقوى وأكثر تماسكا".

وشبّه كونتي الوباء بـ"تسونامي" يخلف خراب الاقتصاد فيما يعاني الناس صدمات نفسية، كما تفعل الحرب.

وقال: إنّه وضع مروع، لم أعتقد يومًا أنني سأعيشه كمواطن أو" كرئيس وزراء.

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