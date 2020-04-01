بعد اتهامها بـ"العنصرية".. تعليق جديد من حياة الفهد على "رمي الوافدين في الصحراء"

أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد حالة جدل واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بعد مطالبتها بترحيل الوافدين من الكويت.وردت الفهد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، على الانتقادات التي تعرضت لها واتهامها بالعنصرية قائلة: "مداخلتي ما كانت عنصرية، لكن للأسف كلامي اللي قُلتله اتفهم غلط، وراح تحس كل الدول بما قلته خلال الفترة المقبلة".أضافت: "الضغط زاد على البلد لما يكون عددنا مليون وأصبحنا 4 ملايين ونصف والبلد ما تتحمل، روحي شوفي المستشفيات كلها مليانة وقالوا لنا لا تَراجعونا والله أعلم متى تنزاح الغمة، وإحنا في بلد صغيرة وحتى المحاصيل الزراعية ما عندنا اللي يغطي".وتابعت: "أنا عارفة أن هناك من يتصيّد لي وهم كثيرين وأعرفهم وتركوا كل كلام واختاروا كلمة (رميهم بالصحراء)".كانت حياة الفهد قد قالت في مداخلة هاتفية مع برنامج «أزمة وتعدي»: "إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها".وأضافت: "على شنو ديارهم ما تبيهم وإحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة أننا ملينا خلاص، أطلعهم وأقطهم برا والله، وأقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون".