5 مرشحين لخلافة أحمد فتحي في الأهلي









أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعبه أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.