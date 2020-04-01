تونس: ارتفاع وفيات «كورونا» لـ12 والمصابين لـ423

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 30 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين بذلك إلى 423.كانت قد قررت الرئاسة التونسية، أمس الثلاثاء، تمديد الحظر الصحى العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.