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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتى عن زقزوق: الأمة فقدت علمًا من أعلام الأزهر الشريف

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:00 م
الدكتور شوقى علام،
الدكتور شوقى علام،
أميرة العناني
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نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى الأمة الإسلامية والعالم، وفاة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو مجلس حكماء المسلمين، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

وقال مفتي الجمهورية إن التاريخ سوف يذكر بحروف من نور الجهود التي قام بها العالم الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق، وسعيه لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وجهوده العلمية وغزارة الإنتاج الفكري والقانوني، مشددا على أنها ستظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع.

وأضاف مفتي الجمهورية: إن الأمة الإسلامية فقدت علمًا بارزًا من أعلام الأزهر الشريف، أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين وبذل جهدا واضحا في التجديد في الفكر والخطاب الديني ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة والرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام والمسلمين.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة العالم الكبير الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته وذويه وطلبة العلم الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

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