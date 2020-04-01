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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يوقع قانونًا يمنح الحكومة حق إعلان حالة الطوارئ بسبب «كورونا»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:58 م
بوتين
بوتين
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يمنح الحكومة حق إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس "كورونا".

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع بعض أعضاء الحكومة عن بعد، اليوم الأربعاء، إن وضع فيروس كورونا في روسيا يزداد صعوبة، حيث توجد، وفقا للبيانات الأخيرة، 2777 إصابة.

وأضاف أن وضع فيروس "كورونا" في العالم أكثر صعوبة، حيث أُصيب 850 ألف شخص بالفيروس.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، خلال الاجتماع، إنه يجري فحص 8 أدوية مسجلة في روسيا لإمكانية علاج فيروس كورونا المستجد، ويجري اختبار 22 عقارا جديدا لهذا الغرض، وسيتم الحصول على النتائج الموثوقة بها في 10 أبريل الجارى.

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