إعفاء الكافتيريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجار

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماعه الأخير إعفاء جميع الكافتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار؛ لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).كما اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.