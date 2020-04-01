اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب جنوبى بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد.قالت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية اليوم الأربعاء: إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، ألقت القبض على متهمين اثنين في منطقة عويريج.وأضافت القيادة، أن "المتهمين مطلوبان وفق أحكام المادة 4 إرهاب وذلك لانتمائهما لما تسمى ولاية الجنوب التابعة لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".