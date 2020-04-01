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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الوطنى الجزائرى: تعزيز جهود السلطات المحلية للوقاية من «كورونا»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:46 م
الأمن الوطني الجزائري
الأمن الوطني الجزائري
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دعا أونيسي خليفة، المدير العام للأمن الوطني الجزائري، الشرطة إلى المساهمة في تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا، من خلال تسخير وسائل الأمن الوطني في عمليات التعقيم والتطهير للشوارع والأحياء الشعبية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، أن خليفة دعا إلى المساهمة في كل ما يعزز جهود السلطات المحلية من أنشطة الوقاية، وتسخير وسائل الأمن الوطني للمشاركة في عمليات التعقيم والتطهير للشوارع والأحياء الشعبية.

وشدد على العمل بحزم على محاربة كافة أشكال الجريمة والمضاربة، وحماية الأشخاص والممتلكات، مشيدا بدور رجال الشرطة في عمل مبادرات ميدانية وإنسانية تدعم الجهود الوطنية للحد من انتشار وباء كورونا.

ونوه بالعلاقات الراقية التي تجمع الشرطة بالمجتمع المدني، ووسائل الإعلام كشركاء فاعلين في العمل الشرطي المجتمعي والجواري، لتقوية أواصر الثقة وأخلاق التآزر بين الشرطة والمواطن، لتخطي هذه المرحلة في أقرب وقت.

وحث خليفة، أفراد الشرطة على الحرص ومواصلة الجهود المتعلقة بتوعية المواطنين، بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء واحترام الحجر الصحي الذي يهدف أساسا إلى حماية المواطنين من هذا الوباء.

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