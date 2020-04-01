الاتحاد الإفريقى يؤكد اهتمامه بعملية السلام فى السودان

أكد ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اهتمام الاتحاد الإفريقي بعملية السلام في السودان، واستعداده لمواصلة دعمها.وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، مع محمد بلعيش سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والاتحاد الإفريقي وبعثته في السودان، وكيفية تنسيق المواقف بين الجانبين.وأكد ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم ثقته في قدرة السودانيين على إنجاح الفترة الانتقالية.